Москва, 31 июля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд исковое заявление о расторжении брака. Об этом российская предпринимательница сообщила 30 июля в Telegram-канале.

dzen.ru Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук

«Я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — подтвердила Бакальчук.

Исковое заявление владелицы Wildberries к своему мужу поступило в Савёловский суд Москвы, проинформировала 30 июля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исковые требования не раскрывались.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса со своим супругом Владиславом Бакальчуком. Основательница маркетплейса Wildberries отметила, что речь идёт о её личной жизни и она не хотела бы раскрывать подробности.

По словам предпринимательницы, она не является чьей-то заложницей и ни от кого не скрывается. Бакальчук уточнила, что её муж владеет 1% компании и не участвует в управлении маркетплейсом. Кроме того, она добавила, что сделка об объединении Wildberries с группой Russ уже одобрена.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, который утверждал, что маркетплейс подвергся попытке «рейдерского захвата». Он также рассказал, что его жена ушла из дома. По его словам, проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. Сооснователь бизнеса заявил, что у него нет возможности встретиться с Татьяной Бакальчук, поскольку «рейдеры» оградили её от мужа и детей.

Позже сама основательница Wildberries опровергла информацию о захвате маркетплейса. Она пояснила, что в компании происходит не «рейдерский захват», а «развод», который изначально согласован с её супругом.