Москва, 31 июля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Путешественник, обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса, первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли, Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд по нахождению на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса. 72-летний исследователь провёл там почти 21 день, сообщил Международный центр путешествий Конюхова.

Клуб полярных путешествий Фёдор Конюхов на Северном полюсе

30 июля Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 в районе Северного полюса и поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы».

Рекорд установлен «по продолжительности и пройденному расстоянию» — путешественник был один на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время он преодолел 239 км.

Дрейф начался 9 июля в Западном полушарии. 30 июля Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы». В ходе дрейфа, который осуществлялся «в суровых погодных условиях», удалось получить уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана. Отмечается, что «путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность с мокрым снегом, градом и ледяным дождём», а скорость ветра достигала 60 км/ч. При этом «солнце выходило всего несколько раз на считанные часы».

Одиночная полярная станция Федора Конюхова СП-24 создана на основе палатки «Роснар Р-536» коллективом конструкторов компании «Мобиба» под руководством заслуженного изобретателя России Алексея Сычева.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта. Тогда пилоты преодолели расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежавшего японскому пилоту Мичио Канда.

Федор Конюхов рассказал о планах совершить ещё две новые рекордные экспедиции на воздушных шарах «ФосАгро».

Конюхов рассказал журналистам, что планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика.

По словам Конюхова, одиночное путешествие продлится шесть месяцев.

Это будет первый в истории переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии. На первом этапе Конюхов преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов. На втором этапе — от Чили до Австралии через Тихий океан.