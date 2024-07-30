Вашингтон, 31 июля, 2024, 02:32 — ИА Регнум. США с трудом восприняли бы решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом 30 июля заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM ШОС

«Подобный шаг нам было бы очень сложно принять», — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства США добавил, что не понимает, чем руководствовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, публично заявляя об интересе страны к вступлению в ШОС. По словам О’Брайена, Анкару предупреждали, что обмен информацией между союзниками по НАТО несовместим с членством в других объединениях.

Как сообщало ИА Регнум, Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, завершившегося 11 июля, заявил о намерении Турции стать полноправным членом ШОС. Он отмечал, что обсуждал этот вопрос на саммите ШОС в Астане с президентом России Владимиром Путиным и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Кремлю известны желания Анкары вступить в ШОС, но здесь есть определённые противоречия. Они связаны с обязательствами и с позициями основополагающими Турции как члена НАТО, заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Точных сроков вступления Турции в организацию нет, добавил он.

ШОС основали в июне 2001 года. В неё, кроме России, вошли Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. В июле 2024 года в ходе саммита в Астане в состав организации приняли Белоруссию в качестве полноправного члена. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал вступление республики в объединение и поздравил её президента Александра Лукашенко.