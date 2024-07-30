Москва, 31 июля, 2024, 01:32 — ИА Регнум. В ходе обыска в доме экс-заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который арестован по обвинению в коррупционных преступлениях, были найдены претенциозные, необычные картины с изображением как самого генерала, так и его высокопоставленных коллег по военному ведомству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

В обширной коллекции Булгакова есть и традиционные портреты, фото которых уже попали в Сеть, есть и полотна «парадного плана».

Так, на некоторых картинах Булгаков изображён в исторически-знаковых для России эпохах и образах. Одна из работ выполнена по сюжету картины «Военный совет в Филях» художника Алексея Кившенко.

Также при обыске обнаружены холсты, где он представлен в виде чекиста, героя труда, а также в форме офицера Российской империи времён Отечественной войны 1812 года. Помимо этого, в доме обнаружен портрет Дмитрия Булгакова выполненный алмазной мозаикой.

Социальные сети

О других ценных находках в ходе обыска не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Экс-замминистра подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО.

Президент России Владимир Путин осведомлён о событиях, связанных с задержанием Дмитрия Булгакова, сообщил 29 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.