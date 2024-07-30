Бейрут, 31 июля, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Израильская атака на Бейрут является звеном в серии агрессивных операций Израиля, в результате которых гибнут мирные граждане. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Ливан оставляет за собой право принять меры по сдерживанию агрессии Израиля», — добавил он.

Кроме того, премьер призвал Совет Безопасности ООН оказать давление на Израиль и заставить еврейское государство соблюдать международное право.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению армии Израиля, при ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Нанесённые армией Израиля по Ливану авиаудары являются грубым нарушением международного права, заявили в МИД России.