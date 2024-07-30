Бейрут, 30 июля, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр погиб от ранений при израильском авиаударе, сообщил 30 июля телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в госпитале Бахман на юге Бейрута.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

При этом руководство шиитских вооружённых формирований не комментировало произошедшее.

Известно, что Шокр возглавлял оперативный штаб «Хезболлы» и отвечал за применение высокоточных ракет, имеющихся на вооружении шиитской милиции.

По данным источника «РИА Новости», попытка покушения на командира ливанской организации не удалась.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. В результате погибла одна женщина, 17 человек были травмированы. По данным медиков, среди пострадавших шесть детей. Их доставили в госпиталь Бахман.

Днём ранее армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана. Израиль посчитал «Хезболлу» ответственной за обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек. Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта избрать способ и время ответа «Хезболле» на эту атаку.

Нанесённые армией Израиля по Ливану авиаудары являются грубым нарушением международного права, заявили в МИД РФ.