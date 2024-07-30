Киев, 30 июля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у него будет разработан план по урегулированию конфликта на Украине до конца ноября. При этом он лишь тянет время до выборов президента США. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Всё висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый «белый господин», — пояснил Мосийчук.

Он тут же задался вопросом: удержит ли ВСУ до ноября Доброполье и Покровск, где идёт серьезнейшее наступление российских войск и что грозит выходом ВС РФ на границу Днепропетровской области.

«Почему мы не говорим о том, что в наших войсках начинает зарождаться анархия?» — спросил бывший политик.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные оказались в окружении под селом Прогресс в ДНР и потеряли всё командование рот, рассказал 26 июля Мосийчук.

Бывший депутат заявил, что украинские бойцы продолжат оставлять боевые позиции. По его словам, военные обращаются к командирам, но те их не слышат и говорят стоять насмерть.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что потери ВС России на Украине в разы меньше потерь ВСУ. По его словам, безвозвратные потери ВСУ в пять раз больше, чем у российской армии.