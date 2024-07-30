Москва, 30 июля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук 30 июля в своём Telegram-канале подтвердила, что подала в суд исковое заявление о расторжении брака.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — написал она.

Ранее в этот же день пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы информировала, что исковое заявление Татьяны Бакальчук к мужу поступило в Савёловский суд Москвы. Исковые требования не уточнялись.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Владислав Бакальчук заявил, что маркетплейс Wildberries подвергся попытке «рейдерского захвата». Его супруга Татьяна опровергла эту информацию. По её словам, в маркетплейсе происходит не «захват», а «развод». Татьяна Бакальчук также подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем. Основательница маркетплейса добавила, что всё было согласовано с её супругом, лично присутствовавшим на презентации новой структуры объединённой компании.

В Кремле отметили, что вопрос слияния компаний Wildberries и Russ находится вне компетенции властей, как и семейные отношения основателей маркетплейса.

Слияние Wildberries с группой Russ может привести к потере основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук компании, отмечал в своём Telegram-канале совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

29 июля стало известно, что домен маркетплейса Wildberries — wildberries.ru — теперь принадлежит его совместной с Russ компании «РВБ».