Москва, 30 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Повышение надежности электросетевой инфраструктуры Астраханской области обсудили губернатор региона Игорь Бабушкин и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. На встрече в Москве шла речь о консолидации электросетевого хозяйства, тарифном регулировании и реализации программы «Чистое небо».

Пресс-служба ПАО «НК «Россети» «Россети» в этом году инвестируют в Астраханскую область свыше ₽1 млрд

«Для обеспечения стабильного и безопасного электроснабжения с начала текущего года специалисты группы «Россети» в Астраханской области уже провели ремонты на 433 высоковольтных и трансформаторных подстанциях, а также почти 400 км линий электропередачи», — отметил Игорь Бабушкин, поблагодарив компанию за многолетнее сотрудничество.

По словам Андрея Рюмина, «отпуск электроэнергии из сети потребителям Астраханской области в последние три года находится на уровне исторических максимумов». Это требует своевременных мер по повышению надежности и расширению возможностей инфраструктуры, уверен гендиректор «Россети». Компания планирует инвестировать в сетевой комплекс региона свыше миллиарда рублей в 2024 году.

В рамках инвестиционной программы «Россети» до конца года в Астраханской области внедрят энергоэффективные решения на ключевой подстанции региона — 500 кВ «Астрахань», модернизируют магистральные питающие центры 220 кВ «Черный Яр», «Рассвет» и «Нефтепровод». В распределительном комплексе энергетики реконструируют подстанцию 35 кВ «Началово» с увеличением трансформаторной мощности в два раза, завершат проект по созданию электросетей для крупного агропромышленного комплекса.

Утвержденный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в 2024 году группы «Россети» в Астраханской области, включающей мероприятия к прохождению сезона пиковых нагрузок, составляет свыше 974 млн рублей — на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.