Москва, 30 июля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Госдума на заседании 30 июля приняла сразу во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ, в частности, вводит основы правового регулирования организации и развития в России креативных индустрий «как базового сектора креативной экономики» и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий.

Так, закон закрепляет понятие «креативные индустрии», под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Также в документе закрепляются понятия «субъекты креативных индустрий», «креативный кластер» и «меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий».

В законе выделены следующие виды креативных индустрий: связанный с использованием историко-культурного наследия, связанный с произведениями литературы и искусства, связанный с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также прикладное творчество.

По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, инициатива формирует полностью новый, ранее не закреплённый на законодательном уровне, сектор креативной экономики.

«Это событие даёт старт нового пути по поддержке отечественной креативной экономики», — написал Кравченко в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума утвердил перечень поручений, среди которых Госдуме было рекомендовано обеспечить принятие федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».