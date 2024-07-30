Киев, 30 июля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины создаст реестр-базу «недобросовестных» западных партнёров Вооружённых сил страны, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

«Минобороны Украины создаёт базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения», — говорится в публикации.

Как уточняется в сообщении, реестр должен помочь эффективно отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, которые не выполнили свои обязательства по поставкам ВСУ по заключённым ранее контрактам.

В 2023 году издание Newsweek сообщало о двух компаниях, на которые украинские власти подали в суд. Названия компаний не упоминались, известно лишь, что они — из стран Европейского союза. Согласно заявлению минобороны Украины, эти компании не поставили Киеву обещанные товары и не вернули аванс.

Позже сообщалось о шести западных компаниях, которые лишь частично выполнили договорённости с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля американский политолог Джон Миршаймер заявил о бесполезности поставок Западом оружия Украине. По его словам, США поставляют Украине сложные современные вооружения, которые в течение некоторого времени работают, но затем Россия применяет соответствующие контрмеры и это оружие нейтрализует.