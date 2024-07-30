Будапешт, 30 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию создал не Киев, а Брюссель для шантажа стран, которые выступают за мир, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своих социальных сетях.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Мы продолжаем работать над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения, поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром«, — написал он в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам дипломата, Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии, тем самым нарушая договор об ассоциации с Евросоюзом. Венгерское правительство постоянно анализирует возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит, добавил Сийярто.

Глава венгерского МИД также заявил, что Еврокомиссия должна немедленно предоставить ответ, они ли давали указание Украине блокировать поставки нефти в страну.

«И если нет, то почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий в течение недели», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля стало известно о том, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов.

Петер Сийярто сообщил, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок.

20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью.