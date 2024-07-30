Нью-Йорк, США, 30 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН постановил отменить оружейное эмбарго в отношении Центральной-Африканской Республики (ЦАР). Постановление было принято единогласно.

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Принятый документ вместе с тем продлевает мандат группы экспертов до 31 августа 2025 года. Оружейное эмбарго было введено в 2014 году.

«Ни для кого не секрет, что ситуация в ЦАР существенно улучшилась с 2013 года, когда были введены санкции по линии ООН. Важно, что сегодня СБ наконец-то признал эту объективную реальность и скорректировал санкционный режим», — заявил по итогам голосования постпред России при ООН Василий Небензя.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поддерживает размещение на востоке страны российской военной базы.

По мнению Туадеры, российская база поможет обеспечить порядок в этом регионе и прикрыть силы ЦАР на границе. Президент заявил, что руководство страны проанализирует ситуацию.

Туадера заявил, что был бы рад приезду в ЦАР президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Им направили приглашения. Глава республики отметил, что они могут приезжать в любое удобное для них время.