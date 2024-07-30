Москва, 30 июля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля прошел третий фестиваль фитнеса и здорового образа жизни DDX Fitness FEST. Гостями фестиваля стали свыше 20 тысяч человек. Для них на фестивале работали зоны радио «Хит FM» и телеканала RU. TV.

RU. TV В Москве прошел фестиваль DDX Fitness

DDX Fitness FEST — ежегодное событие для всех, кто ведет активный образ жизни и не любит сидеть дома в выходные. Для гостей фестиваля провели более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, ниндзя-гонка, нерф, лазертаг.

Телеканал RU. TV устроил кастинг ведущих: каждый гость фестиваля имел возможность записать на стенде канала видеовизитку и стать претендентом на роль виджея главного русскоязычного телеканала страны. Кроме того, телеканал разыгрывал подарки.

Подарками от радио «Хит FM» стал стильный мерч от станции. Также ведущие утреннего шоу Артем Адамов и Диана Терешкова устроили зажигательную тренировку. Поддержало их выступление черлидерш.

RU. TV В Москве прошел фестиваль DDX Fitness

Фестиваль отличился и рекордами, которые участники поставили вместе с тренерами. Так, на площадке прошла самая массовая сайкл-тренировка, проведенная организаторами вместе с Анной Плетневой (группа «Винтаж»), которая была занесена в Книгу рекордов России благодаря участию в ней одновременно более 100 человек. В Книгу рекордов попала и самая массовая танцевальная тренировка, в которой приняли участие 462 гостя фестиваля.

Рекорд России и мира по массовому гвоздестоянию совместно с командой Sadhu Record поставили 337 человек. Данный рекорд зафиксировали главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов и глава международного агентства регистрации рекордов InterRecord.

RU. TV В Москве прошел фестиваль DDX Fitness

Фестиваль посетили и звездные гости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела утреннюю зарядку для всех желающих. Телеведущий Рома Каграманов устроил интерактивное шоу «Интуиция» на главной сцене. В фестивале также приняли участие блогеры: Inst Rinna, молодая семья Насти и Дани Титовых, Саша Теслонд и Лиза Барашек. Хедлайнерами вечерних концертов фестиваля стали ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH и Диана Арбенина («Ночные снайперы»).