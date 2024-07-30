Вашингтон, 30 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Истребители F-35 из-за серьёзных проблем с программным обеспечением не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года, отметил в своей статье для британской газеты The Telegraph журналист Дэвид Экс.

Los Alamos National Laboratory

F-35 — единственный западный истребитель пятого поколения, напомнил автор. Самолёт не обладает целым рядом возможностей, которые были ранее обещаны его разработчиками, подчеркнул Экс.

В частности, проблемы касаются работы датчиков, а также совместимости с новейшими авиационными боеприпасами, сказано в материале.

Истребители будут готовы к реальному использованию только после обновления программного обеспечения, что потребует дополнительного времени и финансирования, отметил журналист. По его мнению, модернизация завершится не ранее 2025 года.

Экс также напомнил, что командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер ранее признал наличие у F-35 проблем с программным обеспечением.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июля обозреватели газеты The Wall Street Journal в своей публикации отметили, что США оснастят предназначенные для Украины истребители F-16 усовершенствованным и современным вооружением. В планах администрации Белого дома — вооружить истребители ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными системами наведения бомб и боеприпасами класса «воздух — земля», уточнили авторы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км, из-за риска столкнуться с российскими силами. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО и что ВС РФ будут уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Киеву Запад.

В марте министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что армия США применяет истребители пятого поколения F-35 для ведения разведки российских позиций в зоне проведения СВО. Если такие полёты имеют место, то их основной целью является провокация, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.