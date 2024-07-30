Москва, 30 июля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Чтобы избежать заражения лихорадкой Западного Нила, важно защищать себя от укусов комаров. Об этом 30 июля корреспонденту ИА Регнум заявила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, комментируя случаи лихорадки Западного Нила в России.

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Так, в Рязанской области зарегистрировали три случая лихорадки Западного Нила, в Татарстане — шесть. Специалисты проводят обработку прибрежных зон водоёмов от личинок комаров в трёхкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших.

Карань отметила, что первые симптомы заболевания — повышение температуры выше 38 градусов, лихорадка, головная боль, боль в глазных яблоках, покраснение глаз, сыпь или покраснение верхней части туловища, лица, шеи, груди. Это симптомы лихорадочной формы заболевания. Однако болезнь может осложниться развитием менингита и менингоэнцефалита, хотя такие случаи крайне редки — менее 1% от всех заболевших. При менингите у человека возникает сильная головная боль, тошнота, рвота и повышение температуры до 39 градусов.

По её словам, если же развивается энцефалит, вызванный вирусом Западного Нила, то могут возникнуть очаговые поражения, слабость в конечностях и даже параличи. Однако такие ситуации ещё более редки. В среднетяжёлой форме заболевание может длиться до двух недель. Однако симптомы остаточных явлений, такие как слабость и астения, могут сохраняться у пациентов достаточно долго — год и даже больше.

«От этой болезни нет вакцины, поэтому главная защита — это защита от укуса комаров. Большая часть случаев укусов подвальных комаров происходит в городе. Поэтому важно устанавливать сетки на окна. Личинки комаров растут в воде, поэтому необходимо убирать источники стоячей воды, например, бочки на дачных участках. Они являются средой для размножения комаров. Также, сидя у пруда вечером, можно подвергнуться нападению комаров, которые могут передать вирус. В этом случае рекомендуется использовать специальные репелленты, которые защищают от нападения комаров. Однако важно помнить, что эти средства можно наносить на кожу не больше двух раз в сутки, после чего необходимо принимать душ. Лихорадка Западного Нила — это сезонное заболевание, в основном все случаи приходятся на вторую половину июля, август», — пояснила Карань.

Она напомнила, что первый случай этого заболевания в России был зарегистрирован в 1967 году в Астраханской области. С 1999 года, когда произошла крупная вспышка в Волгоградской области и Краснодарском крае, внимание к этой инфекции в России значительно возросло. Вирус стал перемещаться, и заболевания начали фиксировать в Центральном регионе России. В 2021 году случаи заболевания были зафиксированы в Москве. Вирус с юга поднялся в достаточно северные области Европы, включая Германию и Нидерланды, уточнила специалист.

По её словам, специфичного лекарства от лихорадки Западного Нила нет. Врачи следят за симптомами и проводят соответствующее лечение противовирусными препаратами широкого спектра действия.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили, что в РФ более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц. Главным источником этого возбудителя являются птицы.