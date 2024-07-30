Каракас, 30 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В результате протестов в Венесуэле один военный погиб, ранения получили 23 военных и 25 полицейских, сообщил 30 июля министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

(сс) Carlos Díaz from Venezuela

«23 военных и 25 полицейских были ранены, они получают медицинскую помощь. Погиб первый сержант национальной гвардии от огнестрельного ранения шеи», — сказал Лопес, слова которого приводит издание El Universal.

По его словам, местная оппозиция при поддержке стран Запада пытается совершить в стране госпереворот.

«Мы видим государственный переворот, который снова пытаются совершить правые экстремисты, поддерживаемые империалистическими силами — североамериканским империализмом и его союзниками», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок.

Оппозиция отказалась признать его победу, в Каракасе начались протесты. Так, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо назвала избранным президентом страны главного оппонента Николаса Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалеса.

По данным минобороны, 29 июля в ходе беспорядков пострадали больше 20 военных, некоторые получили огнестрельные ранения.

Российское посольство в Каракасе обеспечило защиту наблюдателям за выборами в Венесуэле, которые не смогли добраться до гостиницы из-за беспорядков, рассказал член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. По его мнению, протесты финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.