Екатеринбург, 30 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В горящем механическом цеху на территории НПО автоматики в Екатеринбурге рухнули стены и кровля, сообщил 30 июля глава предприятия Михаил Изюмов.

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Огонь перекинулся на второй цех, заявил Изюмов, передают «Известия».

«Горит механический цех, пожар начался с кровли, на площади 800 кв. м. Обрушились стены и кровля механического цеха. Огонь перекинулся на соседний цех», — заявил он.

Угрозы отравления жителей в результате пожара нет, службы предприятия работают совместно с пожарными, ситуация под контролем, отметил также Изюмов.

МЧС позднее проинформировало о локализации возгорания на площади 800 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство сообщило, что в здании на территории НПО автоматики произошёл крупный пожар. По предварительным данным, огнём было охвачено 800 кв. м.

Пожарные тушили кровлю цеха, позднее кровля обрушилась на площади 500 кв. м. На месте событий работали 58 специалистов и 23 единицы специальной техники. Пострадавших, также по предварительным данным, не было.

Портал «E1.ru» со ссылкой на очевидцев сообщал, что в здании на территории НПО произошло обрушение кровли, стены цеха с химической продукцией начали складываться, а огонь продолжал распространяться.