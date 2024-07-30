Варшава, 30 июля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпиады в Париже говорит о моральном и политическом разложении элит Запада, заявил 30 июля лидер бывшей правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Егор Алеев/ ТАСС

«То, что произошло в Париже, это просто небывалый скандал и одновременно это такая очень отчётливая иллюстрация грустного и всё более интенсивного процесса морального и политического разложения элит Запада, в том числе французских», — цитирует его портал onet. pl.

По его словам, такая тенденция угрожает будущему «самой доброжелательной к человеку в истории мира христианской цивилизации».

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике по всему миру. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже была жалким зрелищем. Медведев добавил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона «деградировала до уровня продажной девки», которая кривляется «под улюлюканье спятившей безбожной толпы».

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в разговоре с ИА Регнум отметил, что открытие Олимпийских игр в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.