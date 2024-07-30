Париж, 30 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Французский певец и актёр Филипп Катерин попросил прощения у христиан, если их оскорбил образ бога Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

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«Меня тоже воспитывали как христианина. И главное достоинство христианства — это прощение. Я извиняюсь, если мой внешний вид кого-то шокировал», — заявил он в эфире телеканала CNN France, добавив, что сожалеет, если кого-то шокировало увиденное.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля организационный комитет летних Олимпийских игр в Париже принёс извинения перед теми, кого задела интерпретация «Тайной вечери», продемонстрированная в ходе церемонии открытия Олимпиады.

29 июля политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что открытие Олимпийских игр в Париже стало символом отказа от гуманизма, высших целей и достижений человечества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что апофеозом церемонии стало глумление над святым для христиан сюжетом «Тайной вечери». Она подчеркнула, что не собиралась смотреть открытие, однако, увидев фото с церемонии, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Захарова также добавила, что церемония открытия обернулась масштабным провалом.