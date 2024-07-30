Москва, 30 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Троих подозреваемых в похищении человека в Москве, передвигавшихся на арендованном автомобиле, задержали правоохранители. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадр из видео

Злоумышленники 2001, 2003 и 2004 годов рождения насильно посадили 25-летнего потерпевшего в автомобиль каршеринга возле жилого дома на улице Ангарской. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Затем они, как уточнили в СК, увезли похищенного в Московскую область и потребовали выкуп в размере 300 тыс. рублей. В какой-то момент арендованный автомобиль был заблокирован.

«Действия подозреваемых были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобождён», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в центре Москвы похитили гражданина Италии и России, гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Стефано Гуидотти. Злоумышленники отвезли мужчину в Брянск, где сутки держали в заранее подготовленном помещении. Правоохранители задержали похитителей и освободили итальянца. По данным следствия, у него был конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.