Волгоград, 30 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области полностью восстановили движение на перегоне Гремячая — Котельниково после ДТП. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба РЖД.

Известия

«Движение открыто по обоим путям перегона. Принимаются меры для сокращения опоздания пассажирских поездов», — указано в публикации.

Как сообщают представители компании, первый поезд уже проследовал по восстановленному второму пути перегона, который был повреждён в результате инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Десять вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. В связи с произошедшим движение на участке железной дороги было остановлено.

30 июля в региональном главке МВД России сообщили, ДТП произошло из-за того, что водитель КамАЗа выехал на переезд на красный сигнал светофора.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Федеральное агентство железнодорожного транспорта Росжелдор сообщило, что по предварительным данным число пострадавших достигло 140. 55 человек было госпитализировано после крушения пассажирского поезда.