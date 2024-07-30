Харьков, Украина, 30 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Какие-либо подробности не приводятся. С 10:07 мск в Харьковской области объявлена тревога воздушной опасности.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 июля серия взрывов прогремела в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и в Харькове.

28 июля представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в Слободском районе Харькова получило повреждения транспортное предприятие.