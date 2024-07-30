Екатеринбург, 30 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в здании НПО автоматики произошёл крупный пожар, пожарные МЧС России тушат кровлю цеха, сообщается 30 июля в Telegram-канале министерства.

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«В Екатеринбурге, предварительно, огнём охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Как уточняет портал «E1.ru», пожар вспыхнул в здании НПО автоматики на улице Серафимы Дерябиной. По словам очевидцев, произошло обрушение кровли, стены цеха с химпродукцией начали складываться. Огонь продолжает распространяться.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Екатеринбурге пожар вспыхнул в 16-этажном жилом доме на Рощинской улице. К моменту прибытия пожарных горели два балкона на девятом и десятом этажах. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей.

В июне на улице Титова на ходу загорелся трамвай первого маршрута. По словам очевидцев, пламя охватило задний вагон состава. Пожарные прибыли на место, обесточили вагон и эвакуировали 30 человек.