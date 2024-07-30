Тегеран, 30 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Иране состоялась торжественная церемония приведения к присяге избранного президента Масуда Пезешкиана, прямую трансляцию вёл телеканал SNN.

Iranian Supreme Leader’S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Церемония прошла в здании парламента (Меджлиса) в присутствии высокопоставленных гостей более чем из 80 стран.

В основной части Пезешкиан зачитал текст присяги, подписал её и передал документ главе судебной власти.

Также Пезешкиан обратился к нации, пообещав, что правительство Ирана будет «обеспечивать права всех граждан страны и всегда отдавать предпочтение национальным интересам, невзирая ни на что».

«Четырнадцатое правительство будет добиваться прогресса и развития Ирана, наращивать экономическую мощь и улучшать условия жизни людей», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов 5 июля, за него проголосовали более 16 млн избирателей (53,6%).

Президент России Владимир Путин 6 июля поздравил Пезешкиана с победой на выборах главы государства, направив ему телеграмму. Он отметил, что рассчитывает на наращивание сотрудничества между странами, направленного на благо их народов и на укрепление региональной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на продолжение партнёрских и союзнических отношений с Тегераном.

12 июля избранный президент Ирана в статье «Моё послание новому миру» подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией — ценным стратегическим союзником Ирана. По словам Масуда Пезешкиана, приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, в том числе в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).