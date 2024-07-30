Москва, 30 июля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Жительница Новой Москвы заявила, что обнаружила самку ядовитого паука чёрная вдова в купленной на рынке клубнике, передаёт РЕН ТВ.

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По словам Василисы, она решила оставить самку животного, поскольку её сын-школьник увлекается насекомыми и пауками.

«Мы убрали её в контейнер и стали просто следить, наблюдать за ней. У нас есть птицееды. Я примерно представляю, что это за паук. Посмотрела ещё в интернете, подтвердилось, что это, скорее всего, чёрная вдова. Даже если и ложная, они обе ядовиты», — рассказала она в беседе с корреспондентом телеканала.

Женщина также уточнила, что найденный паук был чёрного цвета с красной полоской. По её словам, спустя некоторое время самка оставила потомство и погибла.

Василиса собиралась отдать детёнышей паука в зоопарк, однако зоологи направили её в службу 112. Спасатели, в свою очередь, порекомендовали ей уничтожить пауков, поскольку они могут быть опасны для людей. Женщина решила оставить потомство, чтобы в дальнейшем попытаться отдать их в зоомагазин.

В середине июля энтомолог Роман Хряпин рассказал, что из-за жаркой погоды в Москве начали появляться южные виды ос и ядовитых пауков. Помимо этого, жители столицы встречали ядовитых испанских слизней, богомолов и пауков Аргиопа Брюнниха.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве ядовитый паук каракурт из рода чёрных вдов напал на 64-летнюю женщину и её 37-летнего сына. Насекомое размером около 1,5 сантиметров появилось во время уборки квартиры. Паук прыгнул сначала на мужчину, затем отскочил на женщину. У пенсионерки после укуса конечность стала опухать, понадобилась помощь медиков. Женщину спасали токсикологи медицинского учреждения.