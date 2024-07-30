Екатеринбург, 30 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Суд приговорил троих бывших учеников спецшколы в Екатеринбурге к девяти и семи годам колонии за насилие над другими воспитанниками. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Владимир Гердо/ТАСС

Как установили следствие и суд, осенью 2022 года трое несовершеннолетних совершили ряд преступлений сексуального характера в отношении двоих подростков. Одному из виновных назначили наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы и штрафа в размере 30 тыс. рублей. Двое других проведут в заключении девять и семь лет.

«По приговору суда все осуждённые будут отбывать наказание в воспитательной колонии», — уточнили в СК.

Отмечено также, что ранее суд вынес приговор директору спецшколы, которая знала, но не сообщила правоохранителям о происходившем в закрытом учреждении. Женщину признали виновной в халатности и назначили наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с частичным удержанием заработной платы в доход государства.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года один из потерпевших рассказал, что в спецшколе для сложных подростков практикуются «товарищеские суды» с изнасилованиями. После этого мать подростка обратилась к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело. По словам адвоката Григория Краснова, пожилой воспитатель спецшколы заставлял одних подростков «зачуханить» или «опустить» других.