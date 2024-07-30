Тегеран, 30 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к переговорам со странами Запада для снижения напряжённости в двусторонних отношениях.

Vahid Salemi/AP/TASS Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Во время инаугурационной речи Пезешкиан призвал Запад осознать необходимость выстраивать отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и равенства.

«Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место занимает Иран», — добавил Пезешкиан.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Пезешкиан заявил о намерении властей страны расширять и укреплять сотрудничество с Россией, которая является стратегическим союзником Ирана. Глава государства отметил, что приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз.

8 июля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана. В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень добрососедских российско-иранских отношений и подтвердили готовность к совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.