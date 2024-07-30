Алжир, 30 июля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции из-за того, что Париж признал план автономии Марокко единственным основанием для урегулирования конфликта в Западной Сахаре, передаёт информационный портал Ennahar Online.

Vincent Isore/Global Look Press

«Французское правительство в конечном итоге выразило свою откровенную и категорическую поддержку колониальному положению дел, навязанному Западной Сахаре. Этот шаг, который ни одно другое французское правительство ранее не считало необходимым предпринять, нынешнее правительство сделало с большой лёгкостью и непринуждённостью», — заявили в МИД Алжира.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон направил послание Мухаммеду VI по случаю 25-летия его восхождения на трон. В нём Макрон отметил, что «настоящее и будущее Западной Сахары находится в рамках марокканского суверенитета». По его мнению, для Парижа автономия сахарских регионов под суверенитетом Марокко является основой для решения данного вопроса.

Представители Алжира отметили, что французские власти нарушают международное право и право народов на самоопределение. Как уточняет France Info, в Марокко, поддержали «важное и значительное событие в поддержку суверенитета Марокко над Сахарой».

Сообщается, что в связи с этим решение об отзыве посла Алжира во Франции вступает в силу незамедлительно. Теперь дипломатическое представительство африканской страны будет нести временный поверенный в делах.