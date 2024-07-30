Тбилиси, 30 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Победа оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент может привести к остановке евроинтеграции страны и открытию второго фронта против России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского «Первого канала».

Vladimir Valishvili/Global Look Press

По его словам, партия экс-президента может реализовать это менее чем за неделю.

«Они даже не будут оформлять всё это как пиар. Они возьмутся за дело», — отметил премьер-министр, добавив, что именно поэтому избрание партии «Грузинская мечта» является необходимым для продвижения страны по всем направлениям.

26 октября 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы оппозиции на грядущих выборах Грузия в считанные дни превратится во второй фронт. Он также напомнил, что с начала специальной военной операции России оппозиционные силы не раз призывали Тбилиси оказать Киеву военную поддержку.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что задачей Североатлантического альянса НАТО является открытие второго фронта против России на территории Закавказья.