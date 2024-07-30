Москва, 30 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В России необходимо разработать меры регулирования рекламы компаний по списанию долгов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания совета по развитию финансового рынка.

Иван Шилов, ИА REGNUM

По словам Матвиенко, так называемые «раздолжнители» являются мошенниками, которые на самом деле не помогают решить проблему с долгами, а «тянут с граждан деньги» за информацию о существующих бесплатных механизмах о снижении долговой нагрузки.

«Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно. И здесь мы, как законодатели, запаздываем. Прошу с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения», — заявила она.

Россияне, у которых нет в наличии имущества, с сентября 2020 года получили возможность списать долги без обращения в суд. Эта упрощённая процедура проводится бесплатно через МФЦ. В феврале стало известно, что гражданам России с начала действия процедуры внесудебного банкротства списали долги на 6,3 млрд рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Государственная дума на заседании 26 июля 2023 года приняла в окончательном чтении закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Благодаря этому граждане могут инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность не меньше 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей.