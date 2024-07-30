Москва, 30 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Около 20 км набережных реки Яузы преобразятся в этом году в ходе благоустройства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Al Silonov Река Яуза

«До недавнего времени эта территория была не самым комфортным местом для прогулок, не реконструировалась лет 30–40. Постараемся исправить ситуацию, чтобы у москвичей появилось новое качественное общественное пространство у воды», — отметил мэр.

По словам Собянина, для этого разработана новая транспортная схема. На Яузе будет оптимизирована проезжая часть и расширены тротуары, отремонтируют четыре автодорожных и четыре пешеходных моста. Появятся новые газоны и освещение.

«После окончания работ у москвичей появится новое качественное общественное пространство у воды», — заверил мэр столицы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о работах по созданию парка «Яуза».