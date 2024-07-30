Москва, 30 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В России в сутки производят до 4 тыс. FPV-дронов, сообщил 30 июля министр обороны Андрей Белоусов во время рабочей поездки в войска Московского военного округа.

Виталий Аньков/РИА Новости

Во время беседы с участниками СВО один из десантников высказал пожелание, чтобы в каждом отряде было определённое количество дронов для минимизации потерь личного состава.

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, у нас под 4 тыс. в сутки (производят. — Прим. ред.)», — отметил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия нарастила производство дронов и опережает Украину по их количеству и качеству. Кривонос тогда отметил, что причинами торможения процесса совершенствования украинских аппаратов стали непрофессионализм и бюрократизм.

По словам Кривоноса, за это время России удалось перейти на мощный потоковый выпуск.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что в группировке войск «Днепр» ВС РФ разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун», способный нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Он также может выполнять задачи по разведке территорий и проводить поисково-спасательные работы.