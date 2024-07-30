Москва, 30 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Крышу здания на Большой Якиманке в Москве, где находится посольство Франции, обложили мешками на время ремонта. Об этом сообщает 30 июля издание aif.ru.

Михаил Терещенко/ТАСС

Ранее в Сети появились кадры с большим количеством мешков на крыше здания. В некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что на территории французской дипмиссии якобы возводят укрепления для подготовки «к обороне».

«В летний период посольство проводит работы по ремонту крыши», — пояснили в диппредставительстве.

Резиденция посла Франции в России с 1979 года располагается в здании, известном как дом купца Игумнова. Это построенный в 1895 году особняк в русском стиле, имеющий статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля певец SHAMAN (Ярослав Дронов) провёл около посольства США в Москве сольный концерт-митинг, направленный против незаконной блокировки российских пользователей администрацией сайта YouTube. Кроме того, возле здания посольства появился антиамериканский плакат, авторы которого с сарказмом поздравили дипломатов с «днём зависимости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение концерта, заявил, что SHAMAN поступил правильно, выразив свою гражданскую позицию тем способом, который для него наиболее доступен. Посольство США в Москве никак не отреагировало на акцию.