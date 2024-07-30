Москва, 30 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Баренцевом море развернули силы Северного флота в рамках масштабных учений Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Силы Северного флота развёрнуты в полигонах боевой подготовки для выполнения боевых упражнений в рамках масштабного учения ВМФ России, начавшегося накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — указано в публикации.

Как сообщает издание, ракетный крейсер «Маршал Устинов» обозначил развёртывание корабельной ударной линии. После выхода из Кольского залива, экипаж этого судна провёл учения по нанесению поражения корабельной группировке условного противника и противовоздушной обороне.

30 июля военно-морской флот России начал проводить плановые учения по применению сил Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. Как пояснили в Минобороны, задачей учений стала проверка готовности к выполнению боевых задач.