Москва, 30 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» компания X5 Group прокомментировала сообщения о пустых полках в магазинах городов Золотого кольца.

Andrey Titov/Global Look Press

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину», — сообщили «РИА Новости» в X5 Group.

В компании уточнили, что уже привлекают дополнительные ресурсы из соседних регионов и ожидают улучшения ситуации с поставками в ближайшее время.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что в ряде городов Золотого кольца из «Пятёрочек» исчезли вода и некоторые продукты.

Как передавало ИА Регнум, журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в России, заявляла, что в магазинах в Москве можно найти практически всё что угодно. По её словам, европейские санкции против РФ не сработали.

А американский журналист Такер Карлсон рассказал о своём визите в московский гипермаркет. В частности, он заявил, что купленные в российской столице продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в Соединённых Штатах.