Москва, 30 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Около 1 тыс. специалистов в составе ремонтных бригад «Ростеха» восстанавливают военную технику в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в материалах госкорпорации ко встрече президента России Владимира Путина с её главой Сергеем Чемезовым.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Помимо непосредственно производства оборонной продукции, сотрудники предприятий Ростеха осуществляют ремонт техники в приграничных зонах, а зачастую и прямо на поле боя. В зоне СВО действуют 250 ремонтных бригад корпорации, по численности это порядка 1 тыс. человек», — сообщается в материалах.

Сообщается, что отремонтированная военная техника сразу направляется в подразделения российских войск, которые находятся в зоне спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, предприятия «Ростеха» в десятки раз увеличили поставки боеприпасов и в десять раз — поставки самоходной артиллерии в войска в 2023 году.

Также по сравнению с 2022 годом втрое вырос объём производства и капитального ремонта легкобронированной техники, в 3,5 раза — увеличилось производство танков, почти в девять раз — выстрелов для танков и боевых машин пехоты.