Москва, 30 июля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Матери биологических детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут засудить его после раскрытия ДНК-кода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на юриста и руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

lukomore. org/Global Look Press

Юрист отметил, что многие женщины, которые воспользовались ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы ребёнка и потенциального отца.

«В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдётся несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», — отметил Хаминский.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Дуров опубликовал пост, в котором сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. После этого предпринимателю предложили сдать больше материала для анонимной помощи другим семейным парам.

Кроме того, Дуров написал, что откроет свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли легче находить друг друга.