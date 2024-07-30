Нью-Йорк, США, 30 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. США оснастят предназначенные для Украины истребители F-16 усовершенствованным и современным вооружением. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Отмечается, что в планах администрации Белого дома вооружить истребители ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными системами наведения бомб и боеприпасами класса «воздух — земля».

Как передавало ИА Регнум, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 июля заявил, что обещанные Западом Киеву F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км, из-за риска столкнуться с российскими силами.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16, прибытие которых в распоряжение Вооружённых сил Украины ожидается до конца лета, окажут существенное влияние на ход конфликта.