Москва, 30 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Технополис Москва» увеличен объем производство станков и комплектующих, которые замещают импортные аналоги. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва»

По его словам, в 2023 году на 200% вырос объем выпуска лазерного оборудования — станков и оптических столов предприятия, локализованного на площадке «Печатники». Кроме того, за первый квартал 2024 года в 1,6 раза выросли объемы производства продукции компании-резидента, которая специализируется на разработке и выпуске металлорежущего инструмента из сверхтвердых композитов.

«В 2025 году на площадке «Руднево» ОЭЗ Москвы откроется центр компетенций станкоинструментальной промышленности площадью 19,5 тысячи квадратных метров», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Он отметил, что инвестиции в проект, который позволит открыть около 320 рабочих мест, составят около 10,8 миллиарда рублей. Также на площадке «Руднево» с 2023 года работает центр коллективного пользования, оснащенный различным оборудованием и современными станками, который предоставляет услуги компаниям при разработке и выпуске высокотехнологичной продукции.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.