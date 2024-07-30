Варшава, 30 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Военнослужащий из Польши скончался во время проведения утренней зарядки. Об этом на официальной странице в социальной сети Х сообщает пресс-служба генерального командования видов вооруженных сил страны.

Globallookpress

«С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев — солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта», — указано в публикации.

В сообщении отметили, что, несмотря на немедленно предпринятые реанимационные мероприятия, жизнь 35-летнему солдату спасти не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля один из польских военнослужащих умер в больнице от полученного на границе с Белоруссией ножевого ранения. Утром 28 мая его ранил мигрант, желавший нелегально пересечь польско-белорусскую границу. После произошедшего премьер-министр страны Дональд Туск поручил направить на границу дополнительные силы армии и полиции.