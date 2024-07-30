Москва, 30 июля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Роботизированную машину «Зубило», предназначенную для перевозки раненых, подвоза квадрокоптеров и боеприпасов, тестируют российские военные. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину 30 июля.

Он подчеркнул, что роботизированное колёсное средство, разработанное предприятием «Ремдизель» для сокращения людских потерь, управляется дистанционно.

«Сейчас идёт апробация в войсках. По результатам апробации мы начнём уже серийно выпускать», — приводит слова Чемезова пресс-служба Кремля.

Глава «Ростеха» добавил, что в серийное производство передана специальная транспортная машина «Нерусса» — бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Это совершенно новая разработка, представленная в 2023 году.

Кроме того, в минувшем году специалисты «Ремдизеля» за 25 дней разработали специальное транспортное средство для безопасной перевозки военнослужащих «Ахмат». Машина, созданная по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, очень хорошо зарекомендовала себя. Уже выпущено более 1 тыс. таких машин.

Специалисты «Ростеха» заменили импортные комплектующие на отечественные для целого ряда моделей. Это корпуса из бронестали, бамперы, пулестойкие баки, шины и бронированные стёкла, уточнил Чемезов.

Гендиректор «Ростеха» также доложил главе государства, что предприятия госкорпорации в десятки раз увеличили поставки боеприпасов и в десять раз — поставки самоходной артиллерии в войска в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотный бронированный автомобиль «Зубило» представили на военно-техническом форуме «Армия» в подмосковной Кубинке в августе 2023 года. Машина разработана на базе серийного шасси КамАЗа.