Москва, 31 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В середине нулевых поклонники фильма «Бумер» буквально охотились за чёрным BMW, участвовавшим в съёмках. По слухам, всего в картине было пять одинаковых автомобилей, которые потом достались исполнителям главных ролей и создателям фильма. Некоторым фанатам, как они считали, посчастливилось купить заветный «бумер» у актёров. Но сами актёры и продюсер «Бумера» в разговоре с ИА Регнум признались, что проданные машины не имели никакого отношения к фильму и никогда не участвовали в съёмках. Эти авто были куплены уже после выхода фильма, а в картине участвовал один-единственный автомобиль, который никогда не выставлялся на продажу, а был подарен консультанту про криминальному миру 1990-х.

Кадр из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия

Фильм «Бумер», вышедший на экраны в 2003 году, сделал «семёрку» BMW одной из самых популярных и желанных машин десятилетия. Продажи иномарки на российском рынке увеличились в разы, а самые преданные фанаты фильма даже хвастались, что им удалось купить именно тот автомобиль, который участвовал в съёмках. Благодаря популярному в сети мифу, согласно которому в фильме были задействованы целых пять автомобилей, многие из владельцев таких авто до сих пор уверены, что им достался легендарный «бумер». Киноманы пересматривали «Бумер» по кадрам и даже находили отличия между машинами в разных эпизодах. Ходили слухи, что основную машину во время съёмок разбили, а остальные четыре после завершения проекта были проданы или раздарены актёрам и продюсерам. Как уверяли «эксперты» из интернета, две машины достались исполнителям главных ролей актёру Максиму Коновалову (Лёха «Килла») и Владимиру Вдовиченкову (Костя «Кот»), ещё две оказались на авторынке. Судьбу этих машин отследить оказалось совершенно невозможно по довольно простой причине: их никогда не существовало.

ИА Регнум

Журналисты ИА Регнум связались с актёрами, и они подтвердили, что проданные ими машины не имеют никакого отношения к фильму «Бумер».

«Я никогда не владел машиной из фильма «Бумер», это ошибка. Я купил машину после съёмок, но она никакого отношения к кино не имела, кроме того, что она тоже марки BMW», — рассказал Максим Коновалов.

В ноябре 2004 года Коновалов оформил на себя чёрную BMW 740 iA 1995 года выпуска. По документам (копии есть в распоряжении ИА Регнум), она имела двигатель мощностью 220 лошадиных сил. Она числилась за артистом в течение 12 лет, затем он её продал. Сейчас машиной владеет 62-летний москвич по имени Игорь.

Владимир Вдовиченков ездил на своём «бумере» около пяти месяцев. Именно этот автомобиль был гордостью нескольких владельцев, а потом закончил свою жизнь на свалке за МКАДом.

«У меня тоже не было машины из «Бумера», я просто после съёмок купил себе такую. Какое-то время на ней поездил и продал. Если честно, я уже не помню, сколько машин снимали в фильме. Помню только, что тот BMW в какой-то момент был не на ходу», — рассказал артист.

Актёр купил свой автомобиль BMW 740iL в июне 2004 года, это версия с удлинённым кузовом и более мощным мотором, чем у его коллеги Максима Коновалова. Под капотом автомобиля Вдовиченкова был установлен мотор мощностью 286 лошадиных сил.

ИА Регнум

Эту же версию озвучил и продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц.

«То, что машин было пять, — неправда, сразу говорю. Людям свойственно выдумывать. В фильме снимался один-единственный автомобиль, который задолго до съёмок и проб мне подарил приятель из крупной российской нефтяной компании. Эта машина была уникальной, вторую такую купить было бы невозможно. Она была сделана на заказ в Германии для одного русского олигарха. Обычно такая машина имеет мотор 5,4 литра, а у этой был 5,7-литровый, 12-цилиндровый двигатель. Она была очень мощной, кроме того, у неё были установлены инновационные системы впрыска топлива и охлаждения. Таких технологий в те годы не было ни у кого», — сообщил Члиянц.

По словам продюсера, машине в процессе производства фильма «хорошо досталось». Ведь съёмки не прекращали даже в рекордные морозы. Артисты согревались в салоне автомобиля, когда на улице было минус 30 градусов.

«Так они сожгли двигатель. Съёмки встали, пришлось звонить моему другу Лёне, он инженер с золотыми руками. Я попросил его приехать и спасти нас, ведь без машины дальше снимать невозможно. Этот удивительный человек в минус 30, в коровнике, при помощи каких-то подручных инструментов разобрал уникальный 12-цилиндровый двигатель и починил его. А пока мотор ремонтировали, машина двигалась без него, её таскали на буксире, а мы снимали сцены в салоне», — вспоминает продюсер.

По словам Члиянца, слухи о том, что кто-то из участников съёмок мог купить машину с площадки, ни на чём не основаны. Ведь покупать было нечего. Съёмки сильно потрепали единственный автомобиль и после завершения работы над фильмом продюсер подарил её своему знакомому консультанту «по вопросам криминального мира». Его имя Члиянц решил сохранить в тайне.

В большом материале ИА Регнум вы можете прочитать истории владельцев, которые до сих пор думают, что приобрели те самые «бумеры» из фильма. А также прочитать о судьбе автомобилей из сериала «Бригада».