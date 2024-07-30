Москва, 30 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Формирование корпуса наблюдателей из среды волонтеров позволяет делать выборы прозрачными. Такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью агентству «Москва».

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«То, что в Москве через штаб создаются такие практики волонтерского по сути дела, добровольного формирования корпуса наблюдателей, — полезно, потому что не только позволяет делать выборы более прозрачными для широких масс граждан», — отметил эксперт. Как считает Чеснаков, эта практика также «создает механизмы обучения политике, городской политике новых поколений избирателей».

По словам директора Центра политической конъюнктуры, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве хорошо зарекомендовал себя на прошлых выборах и стал привычной практикой. «Это позволяет привлекать к участию в политическом процессе самые широкие слои граждан, которые заинтересованы в наблюдении за электоральными процедурами. И это делает сами электоральные процедуры более открытыми, более прозрачными и в конечном счете — более легитимными», — уверен Алексей Чеснаков.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве начался набор в корпус наблюдателей за выборами в городскую думу, которые состоятся в сентябре.