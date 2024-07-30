Москва, 30 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Предприятия «Ростеха» в десятки раз увеличили поставки боеприпасов и в десять раз — поставки самоходной артиллерии в войска в 2023 году. Об этом генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, сообщает 30 июля пресс-служба Кремля.

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Чемезов отметил, что по сравнению с 2022 годом втрое вырос объём производства и капитального ремонта легкобронированной техники, в 3,5 раза — увеличилось производство танков, почти в девять раз — выстрелов для танков и боевых машин пехоты.

«Но также в сравнении с 2022 годом в 2023 году объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в десять раз, и в десятки раз увеличилось производство боеприпасов», — сказал глава «Ростеха».

В материалах госкорпорации, подготовленных ко встрече, говорится о 25-кратном увеличении выпуска боеприпасов и наращивании производства всей линейки средств поражения.

Чемезов добавил, что «Ростех» держит процент исполнения гособоронзаказа на высоком уровне — 99,5%, при этом для особо востребованных в зоне проведения спецоперации образцов показатель доходит до 100%. Он подчеркнул, что ни один контракт не был сорван, а доля произведённой госкорпорацией техники, задействованной в зоне СВО, составляет 80%.

В минувшем году Министерству обороны были поставлены новые серийные самолёты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолёты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв». Это как новая, так и глубоко модернизированная техника, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов заявил, что «Ростех» наращивает производство управляемых авиационных бомб. Эти боеприпасы весьма востребованы при проведении спецоперации на Украине, отмечал он.