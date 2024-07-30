Москва, 30 июля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Государственная дума приняла закон об ужесточении правил покупки SIM-карт иностранными гражданами. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях.

ИА Регнум

Изменения вносятся в закон «О связи», дополняя его новой статьёй об особенностях оказания услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Как передавало ИА Регнум, согласно этому законопроекту, каждый россиянин сможет оформить на себя не более 20 SIM-карт, в случае с иностранцами лимит составляет десять карт.

Каждый раз, заключая новый договор, оператор связи будет обязан проверить количество SIM-карт, оформленных ранее на абонента. В случае с иностранными гражданами операторы сотовой связи должны будут привести в соответствие свои договоры до 1 июля 2025 года, для российских граждан — до 1 ноября 2025 года.

Более того, законопроект обязывает иностранных граждан и лиц без гражданства указывать в договорах сведения об идентификаторе устройства, на котором будет установлена SIM-карта.

13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.