Москва, 30 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Запрет на работу официальных микрофинансовых организаций на территории России повлечёт уход в нелегальный сегмент, что может навредить гражданам. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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«Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, они уйдут «в тень». Людям в банках не дадут деньги и будут только теневые организации», — отметила она во время ответа на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко закрыть в России микрофинансовые организации.

30 июля во время заседания совета по развитию финансового рынка при верхней палате Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО на территории России.

«Невозможно, что они с людьми творят, как они обманывают и как люди попадают в реальную кабалу, но все как бы по закону. Давайте подумаем, а нельзя ли их закрыть?» — спросила председатель Совета Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября 2022 года в ходе заседания Госдумы Набиуллина заявила, что рынок микрофинансовых организаций нужно очищать от нелегальных институтов, а не запрещать МФО.

Ранее депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций. По их словам, от этих организаций страдают сотни тысяч граждан России.