Москва, 30 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. «Ростех» выпустил уже более тысячи новых защищённых автомобилей З-СТС «Ахмат», которые очень хорошо себя зарекомендовали, заявил 30 июля глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin. ru

Он уточнил, что предприятие «Ремдизель» в 2023 году в течение 25 дней завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием «Ахмат».

«Первые десять машин мы подарили подразделениям чеченских бойцов. И сегодня уже выпущено более 1 тыс. штук. Они очень хорошо себя зарекомендовали», — отметил Чемезов.

Десятиместный бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» собирается на серийной раме с использованием российских комплектующих и имеет колёсную формулу 6×6. Он рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Внутри возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Владимир Путинпровёл рабочую встречу с Сергеем Чемезовым, во время которой глава «Ростеха» доложил главе государства о результатах работы госкорпорации за 2023 год и обозначил основные направления текущей деятельности.

На встрече с президентом Чемезов информировал, что в России разработали дистанционно управляемое роботизированное средство для доставки боеприпасов на передовую. Он уточнил, что в настоящее время идёт апробация в войсках, по результатам которой начнётся серийный выпуск машины.

Ранее на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов сообщал о наращивании производства управляемых авиационных бомб. Эти боеприпасы весьма востребованы при проведении спецоперации на Украине, отметил Чемезов.