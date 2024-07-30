В первом полугодии за нарушения закона из РФ выдворили 39,5 тыс. мигрантов
В первом полугодии за нарушения закона из России выдворили 39,5 тыс. мигрантов
Москва, 30 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года из России выдворили 39,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, сообщила 30 июля Федеральная служба судебных приставов, передаёт «78.ru».
Ведомство подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2024 года.
Причиной выдворения указанных граждан стали нарушения миграционного законодательства.
Как передавало ИА Регнум, в июне МВД сообщало, что с начала 2024 года из России за нарушения законодательства были высланы более 30 тыс. иностранных граждан. Показатель аналогичного периода 2023 года был превышен вдвое.
Госдума 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. Иностранцы, в отношении которых введут новые режимы, не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, управлять транспортом и заключать брак.
Закон о миграционном режиме высылки иностранцев актуален и логичен в текущей ситуации в России, новые правила упростят решение проблем в данной сфере, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.