Москва, 30 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года из России выдворили 39,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, сообщила 30 июля Федеральная служба судебных приставов, передаёт «78.ru».

Александр Кряжев/РИА Новости

Ведомство подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2024 года.

Причиной выдворения указанных граждан стали нарушения миграционного законодательства.

Как передавало ИА Регнум, в июне МВД сообщало, что с начала 2024 года из России за нарушения законодательства были высланы более 30 тыс. иностранных граждан. Показатель аналогичного периода 2023 года был превышен вдвое.

Госдума 23 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России. Иностранцы, в отношении которых введут новые режимы, не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, управлять транспортом и заключать брак.

Закон о миграционном режиме высылки иностранцев актуален и логичен в текущей ситуации в России, новые правила упростят решение проблем в данной сфере, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства отмечал, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.