Владикавказ, 30 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил 30 июля глава региона Сергей Меняйло.

Станислав Красильников/РИА Новости

Жертв и разрушений в результате инцидента не было, отметил Меняйло в своём Telegram-канале.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал глава республики.

Также он напомнил жителям Северной Осетии о запрете на съёмку и распространение фото — и видеоматериалов с места падения дронов, отметив, что такие публикации помогают противнику.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июля Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 45 беспилотников противника, а также ракету ЗРК Patriot и семь снарядов HIMARS.

В Курской области в ночь на 30 июля силы ПВО поразили четыре украинские ракеты, информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также напомнил жителям о запрете приближаться к обломкам ракет.

В этот же день Смирнов рассказал, что спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курской области, возникший после атаки украинского беспилотника. Три резервуара с топливом загорелись в результате атаки в ночь на 28 июля. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.