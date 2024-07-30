В Северной Осетии сбили два беспилотника, жертв и разрушений нет
Меняйло: в Северной Осетии сбили два беспилотника, жертв и разрушений нет
Владикавказ, 30 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии сбили два беспилотных летательных аппарата, сообщил 30 июля глава региона Сергей Меняйло.
Жертв и разрушений в результате инцидента не было, отметил Меняйло в своём Telegram-канале.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал глава республики.
Также он напомнил жителям Северной Осетии о запрете на съёмку и распространение фото — и видеоматериалов с места падения дронов, отметив, что такие публикации помогают противнику.
Как передавало ИА Регнум, ранее 30 июля Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 45 беспилотников противника, а также ракету ЗРК Patriot и семь снарядов HIMARS.
В Курской области в ночь на 30 июля силы ПВО поразили четыре украинские ракеты, информировал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он также напомнил жителям о запрете приближаться к обломкам ракет.
В этот же день Смирнов рассказал, что спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Курской области, возникший после атаки украинского беспилотника. Три резервуара с топливом загорелись в результате атаки в ночь на 28 июля. Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.